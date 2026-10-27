В Ивановской области у человека забрали 84 млн рублей, связали и вывезли в лес

27 октября 2026, 18:11

В Ивановской области пять человек похитили у жертвы 84 млн рублей

Фото: istockphoto/Yingko

В Ивановской области задержали пятерых подозреваемых в похищении 22-летнего молодого человека и хищении у него 84 млн рублей. Об этом сообщили в СК России.