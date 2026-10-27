В Ивановской области у человека забрали 84 млн рублей, связали и вывезли в лес
В Ивановской области задержали пятерых подозреваемых в похищении 22-летнего молодого человека и хищении у него 84 млн рублей. Об этом сообщили в СК России.
По данным ведомства, преступление совершили 6 сентября. Злоумышленники заранее разработали план: они похитили молодого человека и вывезли его в гараж, где удерживали до тех пор, пока он не рассказал о своем имуществе.
После этого они похитили у него 84 млн рублей, часть суммы забрали прямо из его дома. Самого потерпевшего отвезли в лес, связали ему руки и бросили, после чего скрылись и потратили деньги на собственные нужды.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Всех пятерых подозреваемых задержали — они скрывались в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Твери и Ярославле. В их жилищах провели обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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