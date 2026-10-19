В российском регионе похитили у банков несколько десятков миллионов рублей
В Первомайский районный суд Ростова-на-Дону направили уголовное дело в отношении 20 участников организованной группы, обвиняемых в хищении у кредитных организаций более 87 миллионов рублей. Об этом сообщили ГУ МВД России и прокуратура Ставропольского края.
По версии следствия, с ноября 2023 по июнь 2024 года житель Ростова-на-Дону возглавлял преступную группу из 20 человек. Участники находили граждан без постоянного дохода, регистрировали их в качестве индивидуальных предпринимателей на основании недостоверных сведений и открывали на их имена банковские счета. В дальнейшем на имя заемщиков оформлялись потребительские кредиты, займы на развитие бизнеса и автокредиты наличными с отложенным залогом. Полученные деньги обналичивались и распределялись между сообщниками.
Как уточнили в краевом МВД, с марта по июнь 2024 года обвиняемые совершили не менее 20 эпизодов хищения. Преступления выявили в Москве и Московской области, Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской области, Чеченской Республике и Северной Осетии. Общий ущерб кредитным организациям превысил 87 миллионов рублей. Уголовные дела соединили в одно производство.
В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (20 эпизодов). Организатору дополнительно вменяется ч. 2 ст. 174.1 УК РФ — легализация преступных доходов. По данным ведомства, в мае 2024 года он приобрел автомобиль Chevrolet Camaro стоимостью 2,8 миллиона рублей, зарегистрировав его на отца, который не знал о происхождении денег.
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