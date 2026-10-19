В российском регионе похитили у банков несколько десятков миллионов рублей

19 октября 2026, 11:13

Суд Ростова-на-Дону рассмотрит дело о хищении 87 миллионов рублей у банков

Фото: istockphoto/blinow61

В Первомайский районный суд Ростова-на-Дону направили уголовное дело в отношении 20 участников организованной группы, обвиняемых в хищении у кредитных организаций более 87 миллионов рублей. Об этом сообщили ГУ МВД России и прокуратура Ставропольского края.