Мужчину похитили и заставили подписать документы о купле-продаже машин

11 октября 2026, 13:58

В Петербурге мужчина подписал документы о продаже машины после похищения

Фото: istockphoto/blinow61

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в похищении мужчины и мошенничестве с автомобилями. Об этом сообщает «Лента.ру».