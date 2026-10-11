Мужчину похитили и заставили подписать документы о купле-продаже машин
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в похищении мужчины и мошенничестве с автомобилями. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам потерпевшего, его похитили и привезли в арендованную квартиру, где удерживали в течение трех дней. Злоумышленники угрожали мужчине, отобрали у него 1,5 миллиона рублей и iPhone 18.
После этого похитители заставили жертву подписать договоры купли-продажи двух автомобилей — Audi Q2 и BMW. Получив желаемое, преступники скрылись на автомобиле HONGQI H5. Общий ущерб составил 12,3 миллиона рублей. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемых.
Ранее петербурженку похитили из-за неразделенной любви и вывезли в Подмосковье. Подробности — в нашем материале.
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