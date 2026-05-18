Россиянин грыз зубами провода, чтобы завести угнанный мотоцикл
Ночью 14 ноября 2024 года 24-летний житель Санкт-Петербурга угнал мотоцикл со двора жилого дома и пытался запустить мотор зубами. Об этом сообщает прокуратура Красносельского района города.
Установлено, что мужчина докатил транспортное средство до соседнего дома, после чего захотел запустить двигатель. Для этого обвиняемый попытался перекусить провода зажигания зубами.
Однако попытка не увенчалась успехом — злоумышленник не смог запустить движок и в итоге оставил байк на месте. Прокуратура направила в Красносельский районный суд уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ (угон). Санкция указанной статьи предусматривает в том числе лишение свободы.
Ранее в Хабаровском крае транспортёр переехал бригаду лесоохраны. Водитель не имел прав на управление этим транспортом.
