В Москве арестовали рабочего Ибратбека за приставания к школьнице
В Москве 24-летний Ибратбек Р., который работает подсобным рабочим в ООО «Монарт Строй», получил 10 суток ареста за приставания к школьнице. Инцидент произошёл утром 5 декабря возле «Новой школы» на Мосфильмовской улице.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», мужчина хватал девочку за куртку и капюшон. Очевидцы сообщили о случившемся в полицию, однако задержали фигуранта только вечером 17 декабря. На заседании суда он признал вину.
Никулинский суд назначил Ибратбеку Р. административный арест на 10 суток по статье о мелком хулиганстве.
