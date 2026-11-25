38-летний москвич выжил с ножом в голове
Столичные медики прооперировали мужчину с ножом в голове. Подробности приводит пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.
38-летнего пациента с оружием в глазнице экстренно доставили в медицинское учреждение. Из-за удара у мужчины повредились структуры мозга и зрительные нервы: правый глаз спасти не удалось, а левый находился под угрозой.
Как нож попал москвичу в голову, не уточняется. В ходе сложной операции хирурги удалили разрушенные фрагменты пазухи и восстановили твёрдую мозговую оболочку тканью с бедра пациента. Операция прошла успешно: состояние мужчины улучшилось, и его выписали домой.
До этого сообщалось о другом инциденте в Москве. Мужчина попал в больницу из-за того, что засунул в открывашку для вина свой половой орган и не смог самостоятельно вытащить его.
Читайте также: