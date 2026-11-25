25 ноября 2026, 10:03

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Семья 16-летней москвички обвинила студента юридического факультета МГУ в преследовании и угрозах. По словам близких девушки, после одного свидания с молодым человеком она решила сохранить дружеские отношения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.