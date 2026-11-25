Семья школьницы обвинила студента МГУ в угрозах и преследовании
Семья 16-летней москвички обвинила студента юридического факультета МГУ в преследовании и угрозах. По словам близких девушки, после одного свидания с молодым человеком она решила сохранить дружеские отношения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Родные школьницы рассказали, что с начала года получают угрозы от анонима. Сначала он обещал взорвать квартиру. Отец девушки обратился в полицию, однако преследование продолжилось.
Неизвестный отправлял школьнице записи слежки и снимки ножей, шприцев с неизвестным содержимым и предполагаемых самодельных взрывных устройств. Он угрожал применить их, если девушка не извинится перед ним.
Когда родители попытались самостоятельно связаться с преследователем, тот потребовал 100 тысяч рублей за прекращение травли. Позже сумма выросла до миллиона. Семья рассказала и о ночных звонках, порче имущества в доме и оскорбительных листовках с фотографией отца. Их расклеивали в разных районах Москвы.
Школьница заподозрила в преследовании своего знакомого — студента юрфака МГУ. После задержания молодой человек признал, что распространял порочащие сведения об отце девушки. При этом он заявил, что действовал по принуждению анонима, и отрицал причастность к остальным эпизодам.
Студента привлекли к ответственности за распространение порочащих сведений, а дело о вымогательстве приостановили. Семья по-прежнему считает его автором угроз. Из-за опасений за свою безопасность близкие девушки несколько раз переезжали и перевели ее на домашнее обучение.
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