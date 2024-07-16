В Ижевске мужчина сбросил 10-летнюю девочку с 17-го этажа

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В Ижевске : мужчина сбросил девочку-подростка с балкона 17 этажа и после этого совершил самоубийство. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона.
«По информации от очевидцев, сегодня около трёх часов дня местный житель в состоянии алкогольного опьянения привёл девочку в подъезд дома на улице 10 лет Октября и вместе с ней поднялся на один из верхних этажей. После этого он выбросил её из окна и, по всей видимости, выпал сам», — сообщили в издании.
Погибший был 25-летним молодым человеком с проблемами психического здоровья. Полиция пытается установить, какие отношения связывали погибших.
В настоящее время прокуратура Индустриального района Ижевска проводит проверку на месте происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
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