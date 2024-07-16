В Ижевске мужчина сбросил 10-летнюю девочку с 17-го этажа

Бывший президент Украины, депутат Верховной Рады Петр Порошенко внесет залог за экс-командира одной из частей Сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Романа Червинского, обвиняемого в превышении служебных полномочий по делу о ракетных обстрелах украинского аэродрома Канатово. Об этом председатель фракции «Европейской солидарности» в украинском парламенте Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook*.