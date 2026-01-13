В Ижевске мужчина зарезал школьника из-за конфликта в продуктовом магазине
В Ижевске возбуждено уголовное дело об убийстве после гибели 15-летнего подростка в результате ножевого ранения. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.
По информация следствия, вечером 12 января 36-летний местный житель пришёл к одному из супермаркетов на улице Пушкинской, чтобы встретить свою сожительницу. Между ним и группой подростков, находившихся возле магазина, возник конфликт. Мужчине не понравилось их присутствие, после чего словесная перепалка переросла в насилие. В ходе конфликта фигурант ударил несовершеннолетнего ножом в грудную клетку. Подросток скончался на месте происшествия от полученных ранений.
После случившегося нападавший скрылся и выбросил нож, который позже был обнаружен неподалёку от магазина. Полицейские оперативно задержали подозреваемого и доставили его к следователю. Мужчина признал свою вину.
В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.
