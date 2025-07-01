Стало известно число жертв при атаке ВСУ на Ижевск
При атаке ВСУ на Ижевск погибло три человека
Telegram канал Mash сообщает, что одно из предприятий Ижевска атаковали БПЛА типа «Лютый». После прилёта начался пожар.
Стало известно, что три человка погибло при атаке ВСУ на Ижевск.
Также есть жертвы среди мирных жителей. По некоторым данным пострадали 20 человек. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии, а 17 — в состоянии средней степени тяжести.
В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы. Глава Удмуртской Республики подтвердил данные об ударе ВСУ по одному из предприятий. В целях обспечения безопасности полётов Ижевский аэропорт временно не принимает воздушные суда.
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