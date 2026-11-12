В Ижевске замечание кончилось избиением мужчины в трамвае
В Ижевске вынесли приговор по делу о хулиганстве и угоне, фигурантами которого стали трое несовершеннолетних. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
Суд установил, что 28 июля 2025 года трое подростков распивали алкоголь в трамвае. 47-летний пассажир сделал им замечание, после чего молодые люди напали на него и сильно избили.
Драка попала на видео, и кадры распространили в социальных сетях. Хулиганов задержали и возбудили в отношении них уголовное дело.
Кроме того, один из школьников за месяц до этого, 29 июня, ночью угнал незапертый автомобиль. Помимо условного срока, суд удовлетворил иск потерпевшего, взыскав с фигурантов компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.
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