В Ижевске замечание кончилось избиением мужчины в трамвае

12 ноября 2026, 20:42

В Ижевске три подростка избили пассажира после замечания в трамвае

Фото: istockphoto/blinow61

В Ижевске вынесли приговор по делу о хулиганстве и угоне, фигурантами которого стали трое несовершеннолетних. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.