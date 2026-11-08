В Подмосковье двое парней избили соседа, заподозрив роман между их родителями
В Подмосковье двое молодых людей избили соседа, заподозрив роман между их родителями. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Сергей из Одинцово 22 ноября 2025 года навестил родственников на хуторе Никонорово. Он сел в машину, и к нему подошли двое пьяных соседей. Они заподозрили своего отца в романе с матерью мужчины.
Начался конфликт. Молодые люди вытащили Сергея из автомобиля и избили на глазах у семилетнего сына. В больнице у него нашли сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Он обратился в полицию. На следующий день отец нападавших предложил урегулировать конфликт, один из виновников написал извинения.
Но 24 ноября парни подали встречное заявление: якобы Сергей сам напал на них, угрожал убийством и вымогал деньги. В декабре полиция отказала в возбуждении дела. Сергей оспорил решение в суде, летом полиция возбудила дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Его признали потерпевшим, допросили, но потом правоохранители не связались с ним. Мужчина жалуется в прокуратуру.
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