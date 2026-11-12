Российского подростка заманили «на медведя», раздели и жестоко избили
В Туве 13-летнего мальчика заманили в местечко Ужен ыяш бажы в Овюрском районе под предлогом «посмотреть на медведя», раздели и жестоко избили. Об этом сообщает ТАСС.
По данным местных СМИ, после произошедшего подростку пришлось несколько километров идти пешком, чтобы добраться домой. Прокуратура республики уже проводит проверку: публикацию об инциденте выявили в ходе мониторинга СМИ. В настоящее время надзорное ведомство выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
Мать пострадавшего школьника также написала заявление в полицию. По этому факту министр внутренних дел по региону генерал-майор полиции Юрий Завьялов поручил провести проверку.
Ранее сообщалось, что подростков-инвалидов жестоко избили на остановке в Екатеринбурге.
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