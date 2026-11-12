Российского подростка заманили «на медведя», раздели и жестоко избили

12 ноября 2026, 08:47

Прокуратура Тувы проверяет информацию об избиении 13-летнего мальчика

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

В Туве 13-летнего мальчика заманили в местечко Ужен ыяш бажы в Овюрском районе под предлогом «посмотреть на медведя», раздели и жестоко избили. Об этом сообщает ТАСС.