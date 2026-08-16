В Самаре семилетний мальчик попал под колёса легкового автомобиля
В Самаре семилетний мальчик попал под колёса автомобиля Kia Rio. Подробности приводит ГУ МВД России по региону.
Авария случилась вечером 15 августа в Октябрьском районе. За рулём иномарки находился 27-летний водитель. Установлено, что мальчик переходил проезжую часть в неположенном месте — вне зоны пешеходного перехода.
В результате ДТП ребёнок получил травмы, бригада скорой помощи оперативно доставила его в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
До этого сообщалось об инциденте в Удмуртии. Там бездомная собака прокусила голову школьнице.
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