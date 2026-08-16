Кортеж с «личной охраной» перекрыл трассу в Приэльбрусье и угрожал людям оружием
В Приэльбрусье группа вооружённых мужчин спровоцировала конфликт с туристами на автотрассе. Об этом информирует РЕН ТВ.
Колонна из примерно десяти машин перекрыла движение автомобилям с отдыхающими, которые возвращались с поляны Эммануэля. Узкая дорога вызвала затор.
Когда водители попросили освободить проезд, мужчины отреагировали агрессивно: они достали пистолеты и начали угрожать водителям экскурсионных машин и туристам. Свидетели утверждают, что вооружённые люди назвали себя «личной охраной», а их «наниматель» находился в одном из автомобилей. Обстоятельства происшествия устанавливают.
До этого сообщалось об инциденте в Нижнем Новгороде. Там танец в сидячем секторе спровоцировал массовую драку на шоу группы «Ленинград».
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