Достижения.рф

Кортеж с «личной охраной» перекрыл трассу в Приэльбрусье и угрожал людям оружием

На трассе в Приэльбрусье вооружённые мужчины устроили конфликт с туристами
Фото: Istock/Miljan Živković

В Приэльбрусье группа вооружённых мужчин спровоцировала конфликт с туристами на автотрассе. Об этом информирует РЕН ТВ.



Колонна из примерно десяти машин перекрыла движение автомобилям с отдыхающими, которые возвращались с поляны Эммануэля. Узкая дорога вызвала затор.

Когда водители попросили освободить проезд, мужчины отреагировали агрессивно: они достали пистолеты и начали угрожать водителям экскурсионных машин и туристам. Свидетели утверждают, что вооружённые люди назвали себя «личной охраной», а их «наниматель» находился в одном из автомобилей. Обстоятельства происшествия устанавливают.

До этого сообщалось об инциденте в Нижнем Новгороде. Там танец в сидячем секторе спровоцировал массовую драку на шоу группы «Ленинград».

Ольга Щелокова

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