Сухогруз под флагом Камеруна сел на мель в Мраморном море

Фото: Istock/Alika Obrazovskaya

Сухогруз Ninova (флаг Камеруна) сел на мель в Мраморном море недалеко от турецкого города Карасу. Об этом сообщает агентство IHA.



83-метровое судно во время шторма в Мраморном море потеряло управление, и волны начали относить его к побережью провинции Сакарья, где оно село на мель.

Капитан направил запрос о помощи, и в район чрезвычайного происшествия вышли катера береговой охраны и буксиры. На борту сухогруза находятся восемь моряков. Береговая охрана проводит операцию по эвакуации команды и снятию судна с мели.

Информация о пострадавших не поступала. Отмечается, что турецкие власти ранее распространили предупреждение об ухудшении погоды на северо-западе страны с вечера 30 апреля, в том числе в районе Мраморного моря.

Ольга Щелокова

