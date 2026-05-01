Во Владивостоке бодибилдерша получила лучевой ожог руки вместо удаления тату
Во Владивостоке девушка-бодибилдерша по имени Лидия получила ожог второй степени после удаления татуировки в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Россиянка удаляла татуировку на левой руке в салоне Mknk Laser. Во время процедуры она почувствовала сильную боль в области кисти и выше. Мастер уверял девушку, что такая реакция — это норма, и советовал терпеть.
Спустя несколько часов после удаления на коже появились мелкие пузырьки. В течение суток они превратились в крупные волдыри, а отёк добрался до локтя. Лидия обратилась в больницу, где врачи диагностировали у неё лучевой ожог I–II степени, а местами — III.
Пострадавшая предполагает, что причина — слишком высокая мощность лазера. В салоне утверждают, что настройки были минимальными, а реакция — индивидуальная. Из-за рубцов на руке бодибилдерша пропустит соревнования по пауэрлифтингу и намерена обратиться в суд.
