В Кузбассе четырёхлетняя девочка ушла из дома и вышла на обочину трассы
В Кемеровской области водитель автобуса и сотрудники полиции вернули отцу четырёхлетнюю девочку. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила подробности происшествия в своём Telegram-канале.
В дежурную часть УМВД России по Новокузнецку поступило сообщение: водитель рейсового автобуса обнаружила на дороге маленькую девочку. Ребёнок находился один и стоял на обочине так близко к проезжей части, что водители могли не заметить его и случайно задеть.
Водитель Людмила Стрела остановила автобус и позвонила в полицию. На место прибыли лейтенант Юрий Безгубов и старший сержант Андрей Кравченко. Девочка сказала им, что она на прогулке. Назвать фамилию и точный адрес ребёнок не смог, но показал, где живёт.
Правоохранители разыскали отца девочки. Мужчина рассказал: его дочь играла во дворе частного дома с другими детьми, и никто не заметил, как она вышла за калитку. Житель Новокузнецка поблагодарил полицейских за помощь.
