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Главная / Новости / Происшествия/ Внучка бывшего мэра Самары Тархова, убившая его ради имущества, перестала говорить из-за стресса

Внучка бывшего мэра Самары Тархова, убившая его ради имущества, перестала говорить из-за стресса

Екатерина Тархова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Екатерина Тархова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Екатерина Бельская находится в СИЗО по обвинению в убийстве дедушки, бывшего мэра Самары Виктора Тархова, и его жены. 29-летняя женщина была задержана 3 февраля и побудет в изоляторе до апреля.
В настоящее время мера пресечения с отношении Екатерины не избрана – ведутся допросы и судебные заседания. Бельская перестала сотрудничать со следствием и совсем перестала разговаривать. В ходе суда она молчала и выглядела отстранённой. По словам специалистов, такое состояние может быть последствием пережитого стресса. Другая версия гласит, что преступница могла впасть в состояние сопора, при котором характерно глубокое выключение сознания.

В ближайшее время Бельскую доставят в психиатрическую больницу, где будет проведена экспертиза. В медучреждении она пробудет минимум месяц. При этом есть вероятность, что подсудимая лишь притворяется больной, чтобы добиться смягчения наказания.

В психбольнице будет установлено, насколько внучка Тархова вменяема. Ей проведут «психиатрическое интервью», тестирование, а также сделают МРТ головного мозга.

По предварительной версии ряда психиатров, обвиняемую признают здоровой.

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В Москве два мужчины напали на инспекторов ДПС, один из виновников скрылся
20 февраля 2025, 04:45

Фото: telegram-канал «Столичный СК»

В Новой Москве вечером 19 февраля двое мужчин напали на инспекторов ДПС после остановки их автомобиля для проверки документов. Один из нападавших задержан на месте, второй скрылся, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по столице.
По данным следствия, мужчины отказались подчиниться требованиям полиции и проявили агрессию, что привело к потасовке.

Представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что для пресечения нападения был произведен предупредительный выстрел в воздух. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание сбежавшего злоумышленника», — добавила Ирина Волк.
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МЧС: Локализовали пожар в здании Института вычислительной техники

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МЧС: Локализовали пожар в здании Института вычислительной техники
20 февраля 2025, 04:22

Фото: telegram-канал «Столичный СК»

Крупный пожар на Варшавском шоссе в Москве в здании Института вычислительной техники имени С.А. Лебедева на площади 1500 квадратных метров был локализован, сообщили в МЧС.
Ранее в ночь с 19 на 20 февраля стало известно, что в Москве загорелось здание Института вычислительной техники имени С.А. Лебедева. Оно расположено по адресу Варшавское шоссе, дом 125 с1.

Пожар на юге Москвы охватил 1500 квадратных метров после увеличения площади возгорания. Изначально огонь занимал 350 квадратных метров, но быстро распространился, вызвав обрушение кровли. Пожару присвоили повышенный уровень сложности.

Для тушения была запрошена авиационная поддержка. В Telegram-канале «Радио 1» выкладывался процесс тушения пожара. Указывалось, что для борьбы с огнем задействовали более 170 сотрудников и 50 единиц техники.



Вертолет Ка-32 Московского авиацентра также был привлечен к работе по сдерживанию и устранению огня.

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Reuters: за последний месяц в Средиземном море повредили взрывами три танкера
#мчс
#пожар
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Reuters: за последний месяц в Средиземном море повредили взрывами три танкера
20 февраля 2025, 03:28

Фото: iStock/Photos by Painter

За последний месяц в Средиземном море произошли взрывы на трех танкерах, повредившие суда. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника.
По данным СМИ Италии, 15 февраля в порту их страны Савона на танкере Seajewel произошли два взрыва, оставившие пробоину на корпусе. Экипаж судна под мальтийским флагом сообщил о происшествии во время выгрузки нефти.

«За последний месяц взрывы произошли на трех нефтяных танкерах в Средиземном море в ходе отдельных инцидентов. (...) В конце января у турецкого порта Джейхан был поврежден нефтеналивной танкер Seacharm. В феврале у берегов Ливии был поврежден танкер для перевозки химических продуктов Grace Ferrum, шедший под флагом Либерии», — приводит агентство Reuters примеры происшествий.
Источники Reuters также отметили, что причины взрывов остаются неизвестными, а Grace Ferrum требует спасательной операции.

Напомним, что 23 декабря российское судно Ursa Major также пострадало в международных водах между автономным сообществом Испании Мурсией и Алжиром от трех взрывов, оставивших пробоину 50 на 50 см. В компании, связанной с Минобороны РФ, инцидент назвали терактом.

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53-летняя помощница учителя совратила школьника и занялась с ним сексом в классе
KHQ-TV: В США 53-летняя помощница учителя переспала со школьником в классе
20 февраля 2025, 03:13

Фото: iStock/Five Buck Photos

В США арестовали 53-летнюю помощницу учителя Мэри Стронг из округа Нез-Перс (штат Айдахо) за совращение ученика. Об этом сообщает телеканал KHQ-TV.
Расследование началось 14 февраля после того, как полиция получила фотографию, на которой женщина запечатлена с подростком в «компрометирующей позе» — неоспоримое доказательство преступления.

Школьник рассказал, что обменивался со Стронг откровенными снимками в мессенджере. По его словам, 4 февраля она осталась с ним наедине в классе, где они занялись сексом. Сначала женщина отрицала обвинения, но после предъявления доказательств признала факт переписки, сославшись на алкогольное опьянение. Мол, вела подобное общение с фото сексуального характера лишь «под градусом».

Первое слушание по делу состоялось 18 февраля, но информация о заключении под стражу не уточняется. Дело в процессе.

Ранее сообщалось, что в Миссури учительницу математики приговорили к четырем годам тюрьмы за схожее преступление: она переспала с учеником, которому было 16 лет. Правда, учительница и сама была довольно молодой, в отличие от дела Мэри Стронг.

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Экс-депутату Госдумы Пономарёву* грозит пожизненный срок за попытку захвата власти
19 февраля 2025, 20:38

Илья Пономарёв* (фото: РИА Новости/Константин Родиков)

Бывшему депутату Госдумы Илье Пономарёву* грозит пожизненное тюремное заключение за попытку насильственного захвата власти и организации террористического сообщества. Об этом сообщает РИА Новости.
Из уголовного дела, возбуждённого в отношении экс-депутата следует, что создание террористического сообщества наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с выплатой штрафа в размере от одного миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок о одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

Также Пономарёву вменили статью о попытке насильственного захвата власти, по которой ему грозит тюремное заключение на срок от 12 до 20 лет.

В настоящее время у соратников скрывающегося за рубежом Пономарёва* проходят обыски в девяти регионах России.

Напомним, что в 2022 году Пономарёв учредил с Польше политическое движение «Съезд народных депутатов»**, целью которого является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в России.

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*признан Минюстом РФ иноагентом, включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**признано нежелательным в РФ
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