Внучка бывшего мэра Самары Тархова, убившая его ради имущества, перестала говорить из-за стресса

Екатерина Тархова (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Екатерина Бельская находится в СИЗО по обвинению в убийстве дедушки, бывшего мэра Самары Виктора Тархова, и его жены. 29-летняя женщина была задержана 3 февраля и побудет в изоляторе до апреля.
В настоящее время мера пресечения с отношении Екатерины не избрана – ведутся допросы и судебные заседания. Бельская перестала сотрудничать со следствием и совсем перестала разговаривать. В ходе суда она молчала и выглядела отстранённой. По словам специалистов, такое состояние может быть последствием пережитого стресса. Другая версия гласит, что преступница могла впасть в состояние сопора, при котором характерно глубокое выключение сознания.
В ближайшее время Бельскую доставят в психиатрическую больницу, где будет проведена экспертиза. В медучреждении она пробудет минимум месяц. При этом есть вероятность, что подсудимая лишь притворяется больной, чтобы добиться смягчения наказания.
В психбольнице будет установлено, насколько внучка Тархова вменяема. Ей проведут «психиатрическое интервью», тестирование, а также сделают МРТ головного мозга.
По предварительной версии ряда психиатров, обвиняемую признают здоровой.
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В ближайшее время Бельскую доставят в психиатрическую больницу, где будет проведена экспертиза. В медучреждении она пробудет минимум месяц. При этом есть вероятность, что подсудимая лишь притворяется больной, чтобы добиться смягчения наказания.
В психбольнице будет установлено, насколько внучка Тархова вменяема. Ей проведут «психиатрическое интервью», тестирование, а также сделают МРТ головного мозга.
По предварительной версии ряда психиатров, обвиняемую признают здоровой.
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Анастасия Чинкова