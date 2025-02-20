В Ленинградской области в квартире нашли два мумифицированных тела

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Тела двух мумифицированных человек, пролежавших с прошлого года, обнаружили в одной из квартир города Всеволожск Ленинградской области. Об этом информирует пресс-служба СУСК по региону.
Уточняется, что трупы 54-летнего мужчины и 72-летней женщины нашли в одной из квартир на Московской улице. Согласно данным судебно-медицинского эксперта, видимых признаков насильственной смерти на их телах не было обнаружено.
По информации ведомства, погибшие лежали на кроватях в разных комнатах. Оба умерших были зарегистрированы в этой квартире. В ближайшее время правоохранители установят все обстоятельства, причины и условия произошедшего.
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По информации ведомства, погибшие лежали на кроватях в разных комнатах. Оба умерших были зарегистрированы в этой квартире. В ближайшее время правоохранители установят все обстоятельства, причины и условия произошедшего.
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Екатерина Коршунова