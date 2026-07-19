В Омской области пожилая женщина и ребёнок погибли во время пожара
В Омской области при пожаре погибли пожилая женщина и ребёнок. Об этом информирует пресс-служба следственного управления СК России по региону.
Трагедия случилась в селе Москаленского района, где загорелся частный дом. Внутри находились 63-летняя женщина и её пятилетний внук. Они не смогли выбраться из горящего здания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек.
В качестве основных версий причин возгорания следователи рассматривают неисправность электропроводки и неосторожное обращение с огнём. На месте работают криминалисты, они проводят необходимые проверки для выяснения всех деталей произошедшего. Параллельно ситуацию взяла под контроль областная прокуратура.
Читайте также: