В Мурманской области автобус сбил пешеходов на трассе

05 ноября 2026, 23:21

В Мурманской области при наезде автобуса на людей один пешеход погиб, пятеро пострадали

Фото: iStock/conejota

В Мурманской области автобус «ПАЗ» наехал на пешеходов, которые находились на проезжей части. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция МО 51».