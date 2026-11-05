В Мурманской области автобус сбил пешеходов на трассе
В Мурманской области автобус «ПАЗ» наехал на пешеходов, которые находились на проезжей части. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция МО 51».
По предварительной информации, ДТП произошло в четверг вечером в районе 18-го километра автодороги «Мишуково — Снежногорск». В результате аварии один человек погиб и пятеро получили ранения. На место оперативно прибыли сотрудники различных экстренных служб. Точные обстоятельства происшествия в настоящий момент устанавливаются.
В Госавтоинспекции настоятельно призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, особенно в сложной дорожной обстановке: обращать внимание на скоростной режим, боковой интервал и расстояние до впереди движущегося транспорта.
Читайте также: