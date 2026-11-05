«В еде я себя никогда не сдерживаю»: Дьяченкова рассказала, как сохраняет стройную фигуру
Звезда «Жены олигарха» Маргарита Дьяченкова раскрыла секрет своей формы
Актриса Маргарита Дьяченкова призналась, что не придерживается строгих диет и не привыкла отказывать себе в любимой еде. Несмотря на хороший аппетит, артистке удается сохранять стройную фигуру. О том, в чем заключается ее секрет, она рассказала в интервью KP.RU.
По словам Маргариты, она никогда не считала необходимым жестко контролировать свой рацион. Актриса любит вкусно поесть и позволяет себе практически любые блюда, не устанавливая строгих ограничений по времени и количеству еды.
«Я действительно очень люблю поесть, у меня хороший аппетит. В еде я себя никогда не сдерживаю и не могу ограничивать: ем что хочу и когда хочу», — рассказала Маргарита.При этом Дьяченкова отметила, что ведет достаточно активный образ жизни. Ее график постоянно заполнен работой, поездками и тренировками, поэтому на длительный отдых без движения практически не остается времени. Актриса считает, что именно высокая физическая активность помогает ей поддерживать форму и расходовать энергию.
Кроме того, артистка не видит необходимости изнурять себя диетами ради определенных параметров тела. По ее мнению, гораздо важнее принимать себя, чувствовать себя комфортно и получать удовольствие от еды, не превращая каждый прием пищи в повод для переживаний.
«Главное — быть довольной своей фигурой и не мучить себя всевозможными диетами. Всё-таки еда — это такое большое удовольствие, что, на мой взгляд, не стоит себе в нём отказывать. Просто во всём нужно знать меру», — объяснила звезда.