«В еде я себя никогда не сдерживаю»: Дьяченкова рассказала, как сохраняет стройную фигуру

05 ноября 2026, 22:28

Звезда «Жены олигарха» Маргарита Дьяченкова раскрыла секрет своей формы

Маргарита Дьяченкова (Фото: Instagram* / @dyachenkova_margo)

Актриса Маргарита Дьяченкова призналась, что не придерживается строгих диет и не привыкла отказывать себе в любимой еде. Несмотря на хороший аппетит, артистке удается сохранять стройную фигуру. О том, в чем заключается ее секрет, она рассказала в интервью KP.RU.





По словам Маргариты, она никогда не считала необходимым жестко контролировать свой рацион. Актриса любит вкусно поесть и позволяет себе практически любые блюда, не устанавливая строгих ограничений по времени и количеству еды.





«Я действительно очень люблю поесть, у меня хороший аппетит. В еде я себя никогда не сдерживаю и не могу ограничивать: ем что хочу и когда хочу», — рассказала Маргарита.

«Главное — быть довольной своей фигурой и не мучить себя всевозможными диетами. Всё-таки еда — это такое большое удовольствие, что, на мой взгляд, не стоит себе в нём отказывать. Просто во всём нужно знать меру», — объяснила звезда.