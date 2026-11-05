Мать рожала детей и продавала их ради наркотиков
Жительница Испании обвиняется в продаже собственных детей. Об этом пишет El Caso.
Правоохранители раскрыли сеть торговли детьми в Эстремадуре и арестовали шесть человек, включая мать несовершеннолетних.
Выяснилось, что женщина страдает зависимостью от запрещённых веществ. Она держала детей дома и не оформляла документы. На момент продажи они уже вышли из младенческого возраста. Точное число отданных малышей неизвестно, поскольку у них не было записей о рождении.
Полиция полагает, что минимум четверо детей обвиняемой попали в другие семьи. За ребёнка обвиняемая получала около пяти тысяч евро (примерно 458 тысяч рублей) и тратила деньги на наркотики. По версии полиции, мать продавала детей в португальские семьи намеренно, чтобы они не оставались в Испании. Для этого она привлекала подельников.
Читайте также: