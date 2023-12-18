В кабинете помощника главкома ВСУ нашли прослушивающее устройство

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Прослушивающее устройство обнаружено в кабинете личного помощника главкома ВСУ Валерия Залужного - Константина Бушуева. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.
По данным источников издания «РБК Украина», в воскресенье 17 декабря в кабинете главнокомандующего была найдена подслушка. Они уточнили, что данные устройства были сделаны из неопределенных элементов, что затрудняет определение тех, кто их установил.
Позже издание «Украинская правда» сообщило о нахождении прослушивающих устройств не только у главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, но и у его сотрудников, ссылаясь на информацию от источников.
После обнаружения прослушивающих устройств в рабочем кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины служба безопасности Украины начала уголовное преследование.
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Позже издание «Украинская правда» сообщило о нахождении прослушивающих устройств не только у главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, но и у его сотрудников, ссылаясь на информацию от источников.
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Элина Позднякова