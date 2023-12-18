На Украине признали утечки военной тайны из штабов

Бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале призналась, что ранее утечки секретной информации из военных штабов уже случались.
Ее комментарии связаны с сообщениями о нахождении прослушивающих устройств у главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного и его сотрудников.
Она добавила, что военные секреты уже неоднократно становились общедоступными.
Ранее РБК-Украина, ссылаясь на источник в военных кругах, сообщило о нахождении прослушивающих устройств в кабинете главнокомандующего ВСУ и у его сотрудников.
Эту информацию подтвердила Служба безопасности Украины (СБУ), уточнив, что устройство было обнаружено не в кабинете главнокомандующего, а в одном из помещений, которое планировалось использовать им в будущем. В результате этого было начато уголовное производство.
Читайте также:
СБУ возбудила уголовное дело после обнаружения прослушки у Залужного
Стало известно об обнаружении прослушки у сотрудников Залужного
«РБК-Украина»: в рабочем кабинете Залужного нашли устройства для прослушки
«Да, у нас были случаи утечек секретной информации из штабов», — отметила Маляр.
Ранее РБК-Украина, ссылаясь на источник в военных кругах, сообщило о нахождении прослушивающих устройств в кабинете главнокомандующего ВСУ и у его сотрудников.
Эту информацию подтвердила Служба безопасности Украины (СБУ), уточнив, что устройство было обнаружено не в кабинете главнокомандующего, а в одном из помещений, которое планировалось использовать им в будущем. В результате этого было начато уголовное производство.
Читайте также:
СБУ возбудила уголовное дело после обнаружения прослушки у Залужного
Стало известно об обнаружении прослушки у сотрудников Залужного
«РБК-Украина»: в рабочем кабинете Залужного нашли устройства для прослушки
Артем Кузьмин