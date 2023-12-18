Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Власти Украины запретили мужчинам покидать подконтрольную им часть Херсонской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Он рассказал, что в настоящее время мужчины, оставшиеся на этих территориях, не имеют возможности выехать за пределы региона, поскольку «в любой точке оставшейся Украины их могут поймать и отправить на смерть».
По словам Сальдо, жители правобережной части Херсонской области, которые ждали возвращения ВСУ, начали понимать, что их обманывают. Они могут сравнить свою жизнь после начала спецоперации, когда территория была освобождена российскими военными, и на ней начала выстраиваться мирная жизнь, с тем, что происходит сейчас в Херсоне.
Напомним, что по итогам референдума 2022 года Херсонская область вошла в состав России. Однако правобережье Днепра с городом Херсоном по-прежнему остаётся под контролем Украины.
Читайте также:
Сальдо рассказал о возможности восстановления Каховской плотины
Myśl Polska: ВСУ исчерпали все ресурсы на фоне усиления мощи армии России
Американский разведчик указал на большие потери ВСУ из-за некомпетентности Киева
По словам Сальдо, жители правобережной части Херсонской области, которые ждали возвращения ВСУ, начали понимать, что их обманывают. Они могут сравнить свою жизнь после начала спецоперации, когда территория была освобождена российскими военными, и на ней начала выстраиваться мирная жизнь, с тем, что происходит сейчас в Херсоне.
Читайте также:
Сальдо рассказал о возможности восстановления Каховской плотины
Myśl Polska: ВСУ исчерпали все ресурсы на фоне усиления мощи армии России
Американский разведчик указал на большие потери ВСУ из-за некомпетентности Киева
Анастасия Чинкова