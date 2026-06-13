В Кабуле ожидаются беспорядки, уже стянули полицию
В западном районе афганского Кабула Дашт-е Барчи стянули значительные силы полиции и других ведомств. Власти опасаются цепной реакции после разгона протеста в Герате, где применялось огнестрельное оружие и палки, сообщает Telegram-канал TOLOnews Plus.
Местные источники уточняют, что развертывание сил правопорядка в Дашт-е Барчи началось утром в пятницу. Подразделения разместили вдоль дороги «Шахид Мазари», их численность продолжает расти.
Напомним, 6 и 7 июня сотрудники местного управления министерства поощрения добродетели и предотвращения порока совместно с полицией провели в Герате рейды против женщин, преимущественно этнических таджичек, якобы нарушивших дресс-код. Арестовали 30 человек. 9 июня в районе Джебраил состоялась массовая демонстрация протеста, при разгоне которой есть погибшие и раненые.
Как отмечают обозреватели, многие магазины и супермаркеты на главной дороге Дашт-е Барчи закрыли. Помимо патрулей на автомобилях Ford Ranger и подразделений вооруженных сил, переулки кабульского района объезжают мобильные отряды талибов на мотоциклах.
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