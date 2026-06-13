В Кабуле ожидаются беспорядки, уже стянули полицию

13 июня 2026, 15:56

Талибы стянули полицейских на запад Кабула и ждут беспорядков

Фото: istockphoto/Sohrab Omar

В западном районе афганского Кабула Дашт-е Барчи стянули значительные силы полиции и других ведомств. Власти опасаются цепной реакции после разгона протеста в Герате, где применялось огнестрельное оружие и палки, сообщает Telegram-канал TOLOnews Plus.