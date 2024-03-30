В кафе на востоке Нидерландов захватили заложников

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В городе Эде на востоке Нидерландов произошел захват заложников. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация NOS.
Неизвестные захватили заложников в одном из кафе. В настоящее время точное количество преступников и посетителей заведения не известно.
Жители близлежащих домов в срочном порядке эвакуированы. На место происшествия прибывают экстренные службы.
Злоумышленники не выдвигали каких-либо требований. Также нет информации о том, вооружены ли неизвестные. По уточненным данным, признаков теракта нет, сообщили в правоохранительных органах Нидерландов.
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Анастасия Хохлова