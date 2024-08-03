В кафе Севастополя произошёл взрыв

Фото: istockphoto/Sergii Vasylchenko
В одном из кафе Севастополя взорвался отпугиватель животных, сообщает Baza. Все случилось накануне, 2 августа, когда кто-то из клиентов оставил пакет под столом. Его нашла уборщица и передала кассирше. После того, как кассир решила осмотреть странный предмет, произошел хлопок.
На место вызвали медиков, работницу кассы забрали в больницу с подозрением на разрыв селезенки, но диагноз не подтвердили, была лишь тупая травма живота.
Спецслужбы изъяли предмет, оказалось, что устройство можно купить в любом специализированном магазине. При этом есть версия, что предмет оставили специально, взведя заранее. Полиция ищет оставившего пакет человека.
Читайте также:
В Ульяновке мужчина жестоко убил сожителя возлюбленной из-за ревности
Организовывал детские оргии и снимал на видео: Фельдшер-педофил предстанет перед судом
Дальнобойщики устроили драку на дороге в Нижегородской области после ссоры
Никита Кротов