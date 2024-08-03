Дальнобойщики устроили драку на дороге в Нижегородской области после ссоры

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Двое дальнобойщиков устроили драку прямо на дороге в Нижегородской области. Видео опубликовано в социальных сетях. На записи видно, что сначала конфликт был словесным из-за того, что один водитель подрезал своего коллегу. После взаимных оскорблений началась потасовка. Мужчины остановили большегрузы на трассе.
Ранее сообщалось, что в Феодосии хулиганы избили боксера Дмитрия Двали, когда спортсмен заступился за мальчика. Двали выбили глаз. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Нападавшим грозит до семи лет колонии. По данным источников, Двали больше не сможет продолжить карьеру. Помощнику спортсмена Евгению в результате инцидента сломали руку.
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Никита Кротов