В Калининграде американца осудят за попытку украсть сына из России

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Гражданина США будут судить в Калининграде за попытку похищения обманным путем ребенка, которого он вывез в Мамоновский городской округ под Калининградом, чтобы сбежать с ним через лес и болото за границу, передает пресс-служба СК РФ по Калининградской области.
Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Калининградской области и материалов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ.
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