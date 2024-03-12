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В Калининграде американца осудят за попытку украсть сына из России

В Калининграде американца осудят за попытку украсть сына и увезти за границу
12 марта 2024, 16:10
Фото: istockphoto / Phira Phonruewiangphing

Фото: istockphoto / Phira Phonruewiangphing

Гражданина США будут судить в Калининграде за попытку похищения обманным путем ребенка, которого он вывез в Мамоновский городской округ под Калининградом, чтобы сбежать с ним через лес и болото за границу, передает пресс-служба СК РФ по Калининградской области.

Известно, что в прошлом году 35-летний житель Америки приехал в Калининградскую область, чтобы навестить своего 4-летнего родного сына. Фигурант под предлогом совместной поездки, вывез ребенка на автомобиле на территорию Мамоновского городского округа. При этом, согласие на вывоз сына он не имел. В Мамоново он попытался незаконно пересечь государственную границу и уехать с ребенокм за пределы России через лес и болото.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Калининградской области и материалов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ.

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#сша
#кража
#ребёнок
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В Германии горит палаточный лагерь украинских беженцев
12 марта 2024, 16:51

Фото: iStock/Distortion Media

Страшный пожар разгорелся в палаточном лагере украинских беженцев в Германии, кадры случившегося публикует Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, пожар разгорелся в лагере, расположенном в берлинском районе Тегель.

В настоящий момент огонь полыхает в трёх огромных палатках, в каждой из которых размещались по 330 человек. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть густой чёрный столб дыма, поднимающийся от лагеря.
По предварительной информации, в результате возгорания пострадали несколько человек, однако, степень тяжести их травм не уточняется.

Предположительно, причиной пожара стало курение сигарет в одной из воспламенившихся палаток.

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#пожар
#германия
#украина
#беженцы
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Умер двоюродный брат Путина
Скончался двоюродный брат Владимира Путина Евгений Путин
12 марта 2024, 16:06

Фото: istock / SergeyPankratov

Врач-уролог, двоюродный брат президента РФ Владимира Путина Евгений Путин умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает «МК», ссылаясь на данные региональных СМИ Ивановской области.
Известно, что Евгений Путин жил в Ивановской области до начала 2000-х годов.

Похороны состоялись в воскресенье, 10 марта. Причина смерти не сообщается. Также неизвестно, где именно похоронен Евгений Путин.

Отцы Евгения Михайловича и Владимира Путина были родными братьями.

Ранее стало известно, что скончался президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#похороны
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#владимир путин
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«Некультурная» столица: В подвале исторического дома в Петербурге нашли БДСМ-студию
«Фонтанка»: В Петербурге в подвале исторического дома обнаружили БДСМ-клуб
12 марта 2024, 15:46

Фото: istock / Moussa81

В подвале исторического дома в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга коммунальщики обнаружили БДСМ-клуб. Об этом сообщает «Фонтанка».
Технологическое нарушение обнаружили в доме 14 по Столярному переулку, где Федор Достоевский написал роман «Преступление и наказание». Однако для проведения работ нужно было попасть в соседнее здание — подвал дома номер 4 по этой же улице.

Когда работники коммунальных служб зашла в помещение, то увидели в охранной зоне тепловой сети БДСМ-студию. Интерьер в студии был выдержан в кроваво-красных тонах, в одной из комнат находились дыба и клетка.

По данным информагентства, обнаружили необычное пространство сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Согласно нормативно-правовым актам, около зон тепловых сетей запрещено организовывать помещения для отдыха, рабочие места или жилые помещения.

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#имущество
#клуб
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#сотрудники
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Возросло число погибших при крушении Ил-76 в Ивановской области
Число погибших при крушении Ил-76 достигло 16 человек
12 марта 2024, 15:44

Фото: iStock/andreart

Количество погибших при крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 в Ивановской области возросло до 16 человек. Об этом сообщает источник 112.
Отмечается, что на месте крушения продолжают работать экстренные службы, которые разбирают обломки рухнувшего судна.

Рассматривается версия о том, что на борту могли находиться незарегистрированные пассажиры, поскольку ранее в Минобороны РФ назвали лишь 15 членов экипажа и пассажиров.

Напомним, что во вторник, 12 марта, потерпел крушение военный самолёт Ил-76. Он почти долетел до аэродрома в Ивановской области, но из-за горящего повреждённого правого двигателя потерпел крушение в лесополосе.

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#самолет
#крушение
#погибшие
#минобороны рф
#пассажиры
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Тушить возгорание на нижегородском заводе «Лукойла» помогает пожарный поезд
Ликвидировать пожар на заводе «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» помогает поезд
12 марта 2024, 15:41

Фото: istockphoto / Sergei Ramiltsev

Пожарный поезд используют в тушении возгорания на территории завода «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области, передают РИА Новости с отсылкой на РЖД.
Уточняется, что местные поезда ходят в штатном режиме, при этом работа технологической установки «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово временно не работает.

Отметим, что пожарный поезд оснащен большим запасом средств пожаротушения: более 180 тысяч литров воды и 3,5 тонны пенообразователя.

Подробная информация о причине пожара уточняется.

Ранее сообщали, что в открытом доступе появилось видео с последними минутами полёта Ил-76, потерпевшего крушение в Ивановской области. На кадрах можно заметить, как из правого двигателя идёт чёрный дым, через некоторое время он воспламеняется. Известно, что часть повреждённого двигателя отвалилась при падении судна.

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#поезд
#пожарный
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На Егорьевском шоссе сгорел легковой автомобиль
12 марта 2024, 14:48

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Легковая машина загорелась на Егорьевском шоссе у поворота в деревню Анциферово Орехово-Зуевского городского округа, огонь потушили подмосковные спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Информация о пожаре поступила на пульт дежурного единой экстренной службы 112 в понедельник, 11 марта. Загорелась легковая машина Mazda СХ-5. Водитель пытался потушить автомобиль самостоятельно при помощи огнетушителя, но не сумел», — говорится в сообщении.
Когда работники 243-й пожарно-спасательной части территориального управления № 7 Мособлпожспаса прибыли на место происшествия, вся машина была охвачена огнём. Специалисты приступили к тушению и ликвидировать возгорание. В ходе происшествия никто не пострадал, необходимость вызывать медицинскую помощь не возникала.

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#орехово-зуево
#автомобиль
#пожар
#спасатели
#мособлпожспас
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Трех депутатов Южной Осетии хотят лишить российского гражданства за угрозу России
ФСБ уведомила трех депутатов в Южной Осетии о лишении гражданства РФ
12 марта 2024, 14:20

Фото: istock / JessAerons

ФСБ потребовала лишить приобретенного гражданства России трех депутатов парламента Южной Осетии за угрозу нацбезопасности. Об этом сообщают «Ведомости».
Речь идет о парламентариях Гарри Мулдарове, Давиде Санакоеве и Дзамболате Медоеве из фракции «За справедливость». Они подозреваются в способствовании обострению военно-политической обстановки у границы РФ.

На основании этого ФСБ направила требование для прекращения российского гражданства. В ответ депутаты обратились в суд Владикавказа и оспорили требование ФСБ. Детали относительно действий парламентариев не приводятся.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина, финансировавшего украинских террористов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#фсб
#депутаты
#рф
#гражданство
#россия
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В сеть попали кадры последних минут полёта военного Ил-76 в Ивановской области
12 марта 2024, 14:04

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

В сети опубликовали видео с последними минутами полёта Ил-76, потерпевшего крушение в Ивановской области.


На кадрах видно, как из правого двигателя идёт чёрный дым, разгорается пламя. Отмечается, что часть повреждённого двигателя отвалилась при падении судна.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что горящий военно-транспортный самолёт рухнул в лесополосе около кладбища в Ивановской области, совсем немного не долетев до аэродрома «Северный». На борту самолёта находились 15 человек, из которых восемь членов экипажа и семь пассажиров. Все они погибли при крушении.

В настоящее время на месте крушения сильный пожар, работают экстренные службы.

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#самолет
#крушение
#пожар
#происшествие
#возгорание
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Стала известна причина крушения Ил-76 в Ивановской области
МО: Ил-76 рухнул в Ивановской области из-за возгорания двигателя
12 марта 2024, 13:50

Фото: iStock/Diy13

Военно-транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области из-за возгорания двигателя, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Около 13 часов дня 12 марта очевидцы сняли на камеру падения горящего самолёта в небе над Ивановской области.

Позже стало ясно, что крушение потерпел военно-транспортный самолёт Ил-76.

По информации Министерства обороны, на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Предположительно, все они погибли.

В российском оборонном ведомстве также отметили, что причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете. На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России.

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#самолет
#крушение
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