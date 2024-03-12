Возросло число погибших при крушении Ил-76 в Ивановской области

Фото: iStock/andreart
Количество погибших при крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 в Ивановской области возросло до 16 человек. Об этом сообщает источник 112.
Отмечается, что на месте крушения продолжают работать экстренные службы, которые разбирают обломки рухнувшего судна.
Рассматривается версия о том, что на борту могли находиться незарегистрированные пассажиры, поскольку ранее в Минобороны РФ назвали лишь 15 членов экипажа и пассажиров.
Напомним, что во вторник, 12 марта, потерпел крушение военный самолёт Ил-76. Он почти долетел до аэродрома в Ивановской области, но из-за горящего повреждённого правого двигателя потерпел крушение в лесополосе.
Читайте также:
В сеть попали кадры последних минут полёта военного Ил-76 в Ивановской области
МО РФ: на борту потерпевшего крушение Ил-76 находились 15 человек
В Иваново горящий самолёт совершил аварийную посадку
Рассматривается версия о том, что на борту могли находиться незарегистрированные пассажиры, поскольку ранее в Минобороны РФ назвали лишь 15 членов экипажа и пассажиров.
Читайте также:
В сеть попали кадры последних минут полёта военного Ил-76 в Ивановской области
МО РФ: на борту потерпевшего крушение Ил-76 находились 15 человек
В Иваново горящий самолёт совершил аварийную посадку
Анастасия Чинкова