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Возросло число погибших при крушении Ил-76 в Ивановской области

Число погибших при крушении Ил-76 достигло 16 человек
12 марта 2024, 15:44
Фото: iStock/andreart

Фото: iStock/andreart

Количество погибших при крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 в Ивановской области возросло до 16 человек. Об этом сообщает источник 112.
Отмечается, что на месте крушения продолжают работать экстренные службы, которые разбирают обломки рухнувшего судна.

Рассматривается версия о том, что на борту могли находиться незарегистрированные пассажиры, поскольку ранее в Минобороны РФ назвали лишь 15 членов экипажа и пассажиров.


Напомним, что во вторник, 12 марта, потерпел крушение военный самолёт Ил-76. Он почти долетел до аэродрома в Ивановской области, но из-за горящего повреждённого правого двигателя потерпел крушение в лесополосе.

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#самолет
#крушение
#погибшие
#минобороны рф
#пассажиры
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Тушить возгорание на нижегородском заводе «Лукойла» помогает пожарный поезд
Ликвидировать пожар на заводе «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» помогает поезд
12 марта 2024, 15:41

Фото: istockphoto / Sergei Ramiltsev

Пожарный поезд используют в тушении возгорания на территории завода «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области, передают РИА Новости с отсылкой на РЖД.
Уточняется, что местные поезда ходят в штатном режиме, при этом работа технологической установки «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово временно не работает.

Отметим, что пожарный поезд оснащен большим запасом средств пожаротушения: более 180 тысяч литров воды и 3,5 тонны пенообразователя.

Подробная информация о причине пожара уточняется.

Ранее сообщали, что в открытом доступе появилось видео с последними минутами полёта Ил-76, потерпевшего крушение в Ивановской области. На кадрах можно заметить, как из правого двигателя идёт чёрный дым, через некоторое время он воспламеняется. Известно, что часть повреждённого двигателя отвалилась при падении судна.

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#поезд
#пожарный
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На Егорьевском шоссе сгорел легковой автомобиль
12 марта 2024, 14:48

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Легковая машина загорелась на Егорьевском шоссе у поворота в деревню Анциферово Орехово-Зуевского городского округа, огонь потушили подмосковные спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Информация о пожаре поступила на пульт дежурного единой экстренной службы 112 в понедельник, 11 марта. Загорелась легковая машина Mazda СХ-5. Водитель пытался потушить автомобиль самостоятельно при помощи огнетушителя, но не сумел», — говорится в сообщении.
Когда работники 243-й пожарно-спасательной части территориального управления № 7 Мособлпожспаса прибыли на место происшествия, вся машина была охвачена огнём. Специалисты приступили к тушению и ликвидировать возгорание. В ходе происшествия никто не пострадал, необходимость вызывать медицинскую помощь не возникала.

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#автомобиль
#пожар
#спасатели
#мособлпожспас
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Трех депутатов Южной Осетии хотят лишить российского гражданства за угрозу России
ФСБ уведомила трех депутатов в Южной Осетии о лишении гражданства РФ
12 марта 2024, 14:20

Фото: istock / JessAerons

ФСБ потребовала лишить приобретенного гражданства России трех депутатов парламента Южной Осетии за угрозу нацбезопасности. Об этом сообщают «Ведомости».
Речь идет о парламентариях Гарри Мулдарове, Давиде Санакоеве и Дзамболате Медоеве из фракции «За справедливость». Они подозреваются в способствовании обострению военно-политической обстановки у границы РФ.

На основании этого ФСБ направила требование для прекращения российского гражданства. В ответ депутаты обратились в суд Владикавказа и оспорили требование ФСБ. Детали относительно действий парламентариев не приводятся.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина, финансировавшего украинских террористов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#фсб
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#гражданство
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В сеть попали кадры последних минут полёта военного Ил-76 в Ивановской области
12 марта 2024, 14:04

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

В сети опубликовали видео с последними минутами полёта Ил-76, потерпевшего крушение в Ивановской области.


На кадрах видно, как из правого двигателя идёт чёрный дым, разгорается пламя. Отмечается, что часть повреждённого двигателя отвалилась при падении судна.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что горящий военно-транспортный самолёт рухнул в лесополосе около кладбища в Ивановской области, совсем немного не долетев до аэродрома «Северный». На борту самолёта находились 15 человек, из которых восемь членов экипажа и семь пассажиров. Все они погибли при крушении.

В настоящее время на месте крушения сильный пожар, работают экстренные службы.

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МО РФ: на борту потерпевшего крушение Ил-76 находились 15 человек
#самолет
#крушение
#пожар
#происшествие
#возгорание
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Стала известна причина крушения Ил-76 в Ивановской области
МО: Ил-76 рухнул в Ивановской области из-за возгорания двигателя
12 марта 2024, 13:50

Фото: iStock/Diy13

Военно-транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области из-за возгорания двигателя, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Около 13 часов дня 12 марта очевидцы сняли на камеру падения горящего самолёта в небе над Ивановской области.

Позже стало ясно, что крушение потерпел военно-транспортный самолёт Ил-76.

По информации Министерства обороны, на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Предположительно, все они погибли.

В российском оборонном ведомстве также отметили, что причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете. На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России.

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Экипаж самолета Ил-76 погиб при крушении в Ивановской области
#самолет
#крушение
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15 человек погибли при крушении Ил-76 в Ивановской области
Экипаж самолета Ил-76 погиб при крушении в Ивановской области
12 марта 2024, 13:46

Фото: iStock/Kesu01

На борту потерпевшего крушение самолета Ил-76 в Ивановской области находилось 15 человек, все они погибли. Об этом сообщает «112» со ссылкой на собственный источник.
В Минобороны РФ уточнили, что на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. По данным Shot, уже обнаружены тела пятерых человек. Уточняется, что остальным выжить также не удалось.

При взлёте самолёта загорелся один из двигателей. Это и стало причиной авиакатастрофы. Военно-транспортный самолет выполнял плановый полет. На аэродром Иваново уже вылетела комиссия Главного командования ВКС России.

Ранее стало известно, что в Иваново горящий военно-транспортный самолёт рухнул в лесополосе. По информации СМИ, воздушное судно совсем немного не дотянуло до полосы аэродрома «Северный» и рухнуло в районе кладбища.

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#самолет
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#вкс
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МО РФ: на борту потерпевшего крушение Ил-76 находились 15 человек
12 марта 2024, 13:43

Фото: istockphoto / Sergey Tinyakov

На борту потерпевшего крушение Ил-76 находились восемь членов экипажа и семь пассажиров, сообщили в МО РФ.
Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области при взлете для выполнения планового полета, передает Министерство обороны РФ.

Известно, что на месте происшествия сейчас мощный пожар. Официальная информация о судьбе борта и экипажа не поступала.

По данным телеграм-канала SHOT, предварительная причина падения самолета Ил-76 — техническая неисправность, дым пошел из двигателя через некоторое время после взлёта, затем двигатель воспламенился, а вскоре часть от него отвалилась.

Подробная информация об инцеденте уточняется.

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В Воронежской области объявили ракетную опасность.

Опубликованы подробности попытки прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область.
#самолет
#происшествия
#крушение
#падение
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Вокзал Воронеж-1 эвакуировали из-за угрозы взрыва
12 марта 2024, 13:40

Фото: iStock/Chalabala

Дежурный железнодорожного вокзала Воронеж-1 получил сообщение с угрозой взрыва, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.
По словам очевидцев, людей вывели из здания, а пассажиров поездов и электричек попросили не покидать вагоны. Здание оцепили, кинологи с собаками начали проверку территории.

«Дежурному поступила информация об угрозе минирования здания. С высокой долей вероятности, это очередная информационная атака. Оперативные службы оповещены. Проводится проверка», — отметили в пресс-службе правительства Воронежской области.
Утро в Воронеже началось с объявления ракетной опасности и звука сирены. Местных жителей просили не паниковать. Власти допускают, что инцидент с минированием вокзала — это лишь часть действий в рамках запугивания населения российского города, предпринятых украинскими спецслужбами.

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#воронеж
#происшествие
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В Иваново горящий самолёт совершил аварийную посадку
12 марта 2024, 13:20

Фото: iStock/Kesu01

В Иваново горящий военно-транспортный самолёт рухнул в лесополосе, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, воздушное судно совсем немного не дотянуло до полосы аэродрома «Северный», рухнув в лесополосе.
Предварительно, жертв и разрушений на земле нет. К месту происшествия выехали экстренные службы.

Напомним, 24 января в поле Белгородской области рухнул военно-транспортный самолёт Ил-76. Все 75 человек, которые находились на борту, погибли. Самолёт вёз в Белгород 65 украинских военнопленных, которых планировалось обменять на россиян. Также ​в катастрофе погибли шесть российских членов экипажа и трое сопровождающих.

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#самолет
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