В Калининграде двое подростков серьёзно пострадали при взрыве в парке
Взрыв прогремел в парке Калининграда. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что около часа назад в городском парке местные подростки обнаружили ящики с неизвестным содержимым и решили поджечь их. По предварительной версии, это были железные ящики времён Великой Отечественной войны. В одном из них оказался, вероятнее всего, баллон с газом или кислородом, который взорвался.
В результате пострадали двое школьников, которые были оперативно госпитализированы. У 14-летнего мальчика, который находился ближе всего к источнику, ожоги 70% тела, а у его 16-летнего друга – 50%. С ними также был третий подросток, который отделался испугом.
На месте происшествия работают экстренные службы.
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