Жительница Херсонской области в нетрезвом состоянии подожгла российский флаг

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Жительница Херсонской области, находясь в алкогольном опьянении, сорвала и сожгла флаг России, ее задержали и предъявили обвинение. Об этом сообщили в управлении СК РФ.
«В отношении 40-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным флагом Российской Федерации)», — говорится в сообщении.
Женщину уже задержали и предъявили обвинение. Задержанная во всем призналась.
Следствие установило, что в октябре 2023 года, она сорвала российский флаг у администрации в поселке Волынское Каховского района, после чего бросила в мусорную урну и подожгла.
Обвиняемая рассказала, что находилась под действием алкоголя, а флаг, по ее словам, особо не горел, а только плавился.
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Элина Позднякова