В Париже нашли мертвым иностранного посла

Le Parisien: В Париже нашли тело посла ЮАР во Франции
В Париже нашли посла ЮАР во Франции Нкосинати Эммануэля Мтетву без признаков жизни. Об этом пишет газета Le Parisien.



В местной прокуратуре уточнили, что тело 58-летнего дипломата обнаружили под окнами высотного здания отеля Hyatt в районе Порт-Майо на западе города. Одной из возможных версий называют самоубийство. Точная причина смерти пока выясняется.

В ведомстве добавили, что о пропаже политика ранее заявила его жена. По ее словам, незадолго до этого она получила от него «тревожное сообщение».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о смерти экс-посла в Италии и Британии Анатолия Адамишина.

