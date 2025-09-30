В Париже нашли мертвым иностранного посла
В Париже нашли посла ЮАР во Франции Нкосинати Эммануэля Мтетву без признаков жизни. Об этом пишет газета Le Parisien.
В местной прокуратуре уточнили, что тело 58-летнего дипломата обнаружили под окнами высотного здания отеля Hyatt в районе Порт-Майо на западе города. Одной из возможных версий называют самоубийство. Точная причина смерти пока выясняется.
В ведомстве добавили, что о пропаже политика ранее заявила его жена. По ее словам, незадолго до этого она получила от него «тревожное сообщение».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о смерти экс-посла в Италии и Британии Анатолия Адамишина.
Читайте также: