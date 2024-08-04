Вооружённый мужчина обстрелял четырёх самокатчиков на юге Москвы

Фото: istockphoto/Evgenii Palitsyn
Неизвестный мужчина открыл огонь по четырем самокатчикам на юге Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации телеграм-канала, прохожий разозлился из-за занятой дороги, после чего достал оружие и начал стрелять. В настоящее время уточняется был пистолет боевым или травматическим.
Двое самокатчиков получили ранения в спины. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Нападавшего разыскивают полицейские.
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Анастасия Хохлова