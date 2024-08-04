Вооружённый мужчина обстрелял четырёх самокатчиков на юге Москвы

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание изменить квалификацию преступления против чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, который подвергся нападению в Феодосии, на покушение на убийство. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.