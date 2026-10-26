В Калининграде неизвестные вандалы повредили здание на Аллее Смелых

26 октября 2026, 21:19

В Калининграде вандалы разнесли кризисный центр

Фото: istockphoto/Chalabala

В Калининграде неизвестные нанесли серьезный ущерб зданию на Аллее Смелых, переданному городской администрацией организации «Сила людей» для создания кризисного центра. Об этом сообщает «Балтик Ньюс» со ссылкой на представителя организации Марию Шпунтенкову.