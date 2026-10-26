В Калининграде неизвестные вандалы повредили здание на Аллее Смелых
В Калининграде неизвестные нанесли серьезный ущерб зданию на Аллее Смелых, переданному городской администрацией организации «Сила людей» для создания кризисного центра. Об этом сообщает «Балтик Ньюс» со ссылкой на представителя организации Марию Шпунтенкову.
По ее словам, всего за неделю строение превратили в руины. В здании выбили окна, вырвали сантехнику, повредили инженерные коммуникации.
Когда сотрудники организации вошли внутрь, они обнаружили там двоих школьников. У одного из подростков с собой была дрель, которой он, по его словам, пытался «немножко приклеить обои, чтобы законопатить окна». Дети признались, что бывали в этом доме и раньше.
Представители «Силы людей» обратились в полицию. Правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства инцидента и установить, действовали ли подростки в одиночку или к разрушению причастны другие лица.
Читайте также: