Вандалы разбросали по Сургуту «ежей» для прокола шин
Жители Сургута сообщили о случаях обнаружения на дорогах металлических устройств, способных повредить автомобильные шины. По словам очевидцев, один из таких предметов нашли на участке дороги от аэропорта до здания городской администрации.
О произошедшем местные жители рассказали в одном из городских Telegram-каналов. По их словам, подобные находки, которые прозвали «ежами», фиксируются уже не впервые.
За комментарием по ситуации издание URA.ru обратилось в пресс-службу УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу. В ведомстве ответили, что на момент обращения заявлений по указанной ситуации не поступало.
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