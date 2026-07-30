Достижения.рф

Вандалы разбросали по Сургуту «ежей» для прокола шин

Фото: iStock/okugawa

Жители Сургута сообщили о случаях обнаружения на дорогах металлических устройств, способных повредить автомобильные шины. По словам очевидцев, один из таких предметов нашли на участке дороги от аэропорта до здания городской администрации.



О произошедшем местные жители рассказали в одном из городских Telegram-каналов. По их словам, подобные находки, которые прозвали «ежами», фиксируются уже не впервые.

За комментарием по ситуации издание URA.ru обратилось в пресс-службу УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу. В ведомстве ответили, что на момент обращения заявлений по указанной ситуации не поступало.

Анастасия Чинкова

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