Автомобиль упал с моста из-за сильного снегопада в Челябинске
Два человека пострадали при падении УАЗа с моста на замерзшую реку в Челябинске
Автомобиль УАЗ упал с моста на замерзшую реку и перевернулся в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба областной ГАИ в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, авария произошла 14 декабря около 12:50 на Нязепетровском тракте. 40-летняя женщина не справилась с управлением из-за сильного снегопада. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир. Обоих госпитализировали с травмами.
Ранее сообщалось о подобном инциденте в Башкирии: там машина с двумя людьми съехала с дороги в реку Ик. Пострадавших осмотрели медики, их жизни вне опасности.
