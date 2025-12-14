Автомобиль упал с моста из-за сильного снегопада в Челябинске

14 декабря 2025, 17:47

Два человека пострадали при падении УАЗа с моста на замерзшую реку в Челябинске

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Челябинской области

Автомобиль УАЗ упал с моста на замерзшую реку и перевернулся в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба областной ГАИ в своем телеграм-канале.