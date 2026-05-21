Массажист из Донского во время сеансов предлагал клиентам покурить марихуану
Полицейские УМВД России по Тульской области задержали массажиста из Донского. Мужчина предлагал клиентам наркотики и незаконно хранил дома оружие. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
При обыске в частном доме 44-летнего мужчины оперативники нашли около восьми килограммов марихуаны. Кроме того, полицейские обнаружили кустарный предмет, похожий на пистолет. Экспертиза подтвердила: это огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы.
Задержанный признался, что предлагал клиентам «дурман-траву» для расслабления. Он выращивал коноплю на участке и изготавливал наркотик сам. Пистолет мужчина собрал в домашней мастерской. Против массажиста возбудили уголовные дела. На текущий момент он задержан, расследование продолжается.
Накануне таможенники пресекли крупный канал поставки наркотиков из Европы в Россию. Установлено, что наркотики из-за границы заказывал 27-летний житель Находки.
