Житель Челябинска жестоко расправился с возлюбленной из-за ревности

08 сентября 2025, 15:59

В Челябинске мужчина до смерти избил сожительницу, заподозрив её в измене

Фото: Istock / Artem_Furman

В Челябинске произошло жестокое преступление на почве ревности — 33-летний мужчина до смерти избил свою 52-летнюю сожительницу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, мужчина задержан и отправлен в СИЗО.





Как передаёт источник, в течение двух суток мужчина наносил женщине удары по голове и телу.





«Всего обвиняемый нанес не менее 30 ударов. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.