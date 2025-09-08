Житель Челябинска жестоко расправился с возлюбленной из-за ревности
В Челябинске произошло жестокое преступление на почве ревности — 33-летний мужчина до смерти избил свою 52-летнюю сожительницу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, мужчина задержан и отправлен в СИЗО.
Как передаёт источник, в течение двух суток мужчина наносил женщине удары по голове и телу.
«Всего обвиняемый нанес не менее 30 ударов. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.По словам подозреваемого, поводом для агрессии стало его подозрение в неверности: ему показалось, что женщина слишком откровенно разговаривала с соседом.
Мужчина признался, что опасался быть опозоренным перед окружающими.
Пострадавшая скончалась от полученных травм. В настоящий момент ведётся расследование.