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В Калининградской области иностранец пытался перелезть через границу с Польшей

Калининградские пограничники остановили перелезшего через границу с Польшей
Фото: istockphoto/YakobchukOlena

В Калининградской области сотрудники пограничного управления ФСБ России предотвратили нарушение государственной границы РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Инцидент произошел на территории Мамоновского городского округа. Нарушителя выявили и задержали после того, как он преодолел сигнализационный комплекс на российско-польской границе.

По данным ведомства, задержанным оказался 51-летний гражданин иностранного государства. Установили, что мужчина прибыл авиарейсом из Москвы специально для того, чтобы в обход установленных пунктов пропуска незаконно пересечь границу.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Следствие идет по статье «Покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ».

Никита Кротов

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