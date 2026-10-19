В Калининградской области иностранец пытался перелезть через границу с Польшей
В Калининградской области сотрудники пограничного управления ФСБ России предотвратили нарушение государственной границы РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел на территории Мамоновского городского округа. Нарушителя выявили и задержали после того, как он преодолел сигнализационный комплекс на российско-польской границе.
По данным ведомства, задержанным оказался 51-летний гражданин иностранного государства. Установили, что мужчина прибыл авиарейсом из Москвы специально для того, чтобы в обход установленных пунктов пропуска незаконно пересечь границу.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Следствие идет по статье «Покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ».
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