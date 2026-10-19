В Калининградской области иностранец пытался перелезть через границу с Польшей

19 октября 2026, 18:28

Калининградские пограничники остановили перелезшего через границу с Польшей

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

В Калининградской области сотрудники пограничного управления ФСБ России предотвратили нарушение государственной границы РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.