Украинские пограничники хотели утопить переплывавшего Днестр киевлянина
В Молдавии украинец поблагодарил пограничников за спасение на Днестре
Гражданин Украины Алексей Коваль поблагодарил жителей приграничного молдавского села Голосница за спасение во время переправы через реку Днестр. Об этом сообщает телеканал Moldova 1.
Инцидент произошел в субботу: в молдавских соцсетях распространились кадры, на которых местные жители обвинили двух украинских пограничников в попытке утопить плывущего мужчину и отбили его у силовиков. Спасенным оказался упомянутый 49-летний психотерапевт из Киева.
«Когда я добрался до берега, ребята вытащили меня, а украинские пограничники и представители ТЦК (так на Украине называют военкоматы — прим. ред.) пытались меня задержать. Люди заступились за меня и, возможно, спасли мне жизнь», — сказал Коваль в комментарии телеканалу.По его словам, он решился переплыть Днестр ради воссоединения с семьей после того, как украинские власти в 2025 году аннулировали его документы об освобождении от военной службы. Мужчина страдает тромбозом глубоких вен и в течение восьми месяцев безуспешно пытался оспорить решение военкомата через суд.
Во время заплыва его нагнали на моторной лодке двое сотрудников Государственной пограничной службы Украины. Силовики ударили мужчину, отчего он на время потерял сознание в холодной воде, а затем развернули катер и попытались задеть его гребным винтом. На крики сбежались около 20 сельчан, которые вытащили избитого пловца на молдавский берег.
Ранее погранполиция Молдавии подтвердила, что двое украинских пограничников незаконно пересекли границу республики на лодке в ходе преследования гражданина Украины, прокуратура возбудила в их отношении уголовное дело. В свою очередь представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии украинским СМИ утверждал, что катер отнесло к молдавскому берегу из-за течения, мелководья и поломки мотора.