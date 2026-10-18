Украинские пограничники хотели утопить переплывавшего Днестр киевлянина

18 октября 2026, 17:35

В Молдавии украинец поблагодарил пограничников за спасение на Днестре

Фото: istockphoto/Adam Bartosik

Гражданин Украины Алексей Коваль поблагодарил жителей приграничного молдавского села Голосница за спасение во время переправы через реку Днестр. Об этом сообщает телеканал Moldova 1.





Инцидент произошел в субботу: в молдавских соцсетях распространились кадры, на которых местные жители обвинили двух украинских пограничников в попытке утопить плывущего мужчину и отбили его у силовиков. Спасенным оказался упомянутый 49-летний психотерапевт из Киева.



