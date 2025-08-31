В Калининградской области мужчина тайно подслушивал экс-супругу через GPS-трекер
В Калининградской области 43-летнего мужчину заподозрили в тайном подслушивании бывшей жены. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
Следствие установило, что житель поселка Большое Исаково в июне этого года тайно установил GPS-трекер в компьютер своей экс-супруги. Это было сделано с целью несанкционированного доступа к ее личным разговорам через специальное программное обеспечение.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
