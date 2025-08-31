Достижения.рф

В Самарской области задержали нападавших на соперников футболистов-мигрантов

Фото: iStock/Yingko

Около 20 игроков любительской футбольной команды Team Young задержали в Самарской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash на спорте.



По информации источника, большинство арестованных футболистов оказались нелегальными мигрантами. Проверку инициировали из-за постоянных нападений на соперников и оскорблений по национальному признаку с их стороны.

Болельщики команды Team Young, которые также участвовали в конфликтах, посещали матчи. Во время оперативных мероприятий некоторые задержанные находились под воздействием наркотиков.

Екатерина Коршунова

