Жительница Саратова украла у знакомой кота и требовала за него выкуп
В Саратовской области женщина похитила чужого кота, чтобы выбить у его хозяйки старый долг. Об этом информирует пресс-служба УМВД по региону.
Инцидент произошел 2 марта в доме на улице Восточная в поселке Расково Гагаринского района. Хозяйка мейн-куна по имени Барон рассказала, что в тот день к ней пришла знакомая и попросила одолжить кота на две недели, якобы для детей. Однако по истечении этого срока женщина отказалась вернуть животное, которое стоит 15 тысяч рублей.
В отношении 49-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Следствие утверждает, что она похитила кота и заявила, что вернет его только после получения 30 тысяч рублей в качестве компенсации за помощь в ремонте дома.
Злоумышленнице избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Неизвестно, удалось ли вернуть Барона законной владелице.
