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В Калининградской области полиция задержала мужчин, выращивающих коноплю

Под Калининградом задержаны двое мужчин, которые выращивали в бункере коноплю
Фото: iStock/simpson

Фото: iStock/simpson

В городе Гвардейске, расположенном под Калининградом, полицейские задержали двоих местных жителей, которые выращивали коноплю в подземном бункере.
Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД России, бункер был обустроен под теплицей на придомовой территории одного из подозреваемых. Во время осмотра помещения изъяли 45 кустов конопли общим весом около 24 килограммов. Кроме того, полиция обнаружила приготовленную к продаже марихуану массой более 1,5 кг.

Также обыски прошли по адресам проживания задержанных. В результате оперативники изъяли около 100 граммов марихуаны.



Возбуждено два уголовных дела: о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических веществ и о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические или психотропные вещества.

Один из задержанных арестован, второй находится под домашним арестом.

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#конопля
#калининград
В Москве несовершеннолетний обвинил дочь нефтяника-миллионера в совращении
19 декабря 2024, 12:04

Фото: iStock/ galina-kovalenko

В Москве 17-летний студент обвинил дочь нефтяника-миллионера в том, что она совратила его, сообщил Teлеграм-канал Mash.
Студент заявил, что возлюбленная склоняла его к употреблению наркотических веществ и спиртных напитков. На момент начала интимных отношений ему исполнилось лишь 14 лет.

Молодой человек обратил внимание, что встречался с дамой в её элитной квартире. До этого девушка заподозрила его в краже миллиона рублей, якобы лежащих в апартаментах в свободном доступе. Дочь нефтяника обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.

После этого юноша выдвинул девушке встречное обвинение. Он утверждал, что дочь нефтяника содержала у себя притон.

Оценку словам обоих начали давать московские правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в городе Гвардейске, расположенном под Калининградом, полицейские задержали двоих местных жителей, которые выращивали коноплю в подземном бункере.

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Десять человек находятся в тяжёлом состоянии после ЧП с поездами в Мурманской области
19 декабря 2024, 11:49

Фото: iStock/sudok1

Состояние десяти пострадавших, в числе которых трое детей, после столкновения грузового и пассажирского поездов в Мурманской области оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее были задержаны машинист грузового поезда и его помощник, которых подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, пишет RT.

По последним данным, в результате ЧП два человека погибли, 14 были госпитализированы.

Накануне, 18 декабря, на станции Княжая произошло боковое столкновение двухэтажного пассажирского поезда № 11, следовавшего по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, с товарным составом. В результате с рельсов сошло 19 вагонов. В пассажирском поезде находилось 326 человек.

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Предполагаемого убийцу генерала Кириллова привезли на место преступления
19 декабря 2024, 11:47

Фото: iStock/Motortion

Подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта Ильи Поликарпова, Ахмада Курбанова, привезли на место преступления. Об этом пишет Telegram-канал «112».
По данным издания, на месте убийства Кириллова сегодня будут проводиться следственные действия.

Гражданина Узбекистана задержали вечером 17 декабря в деревне Черное городского округа Балашиха Московской области. Он сразу признал вину. Сегодня он должен будет еще раз все рассказать и показать силовикам, как действовал.

Накануне ФСБ опубликовала кадры его допроса, на которых он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. За подрыв генерала ему обещали заплатить 100 тысяч долларов. Именно Курбанов активировал СВУ, когда Кириллов вышел из подъезда своего дома на Рязанском проспекте.

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#вс рф
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«Родилась в рубашке»: стало известно состоянии выброшенной с балкона школьницы
19 декабря 2024, 11:41

Фото: iStock/ Yury Gubin

В Пермском крае у 14-летней школьницы, которую выбросил возлюбленный с балкона девятого этажа, не пострадал ни один внутренний орган, проинформировал Teлеграм-канал Ural Mash.
Медицинские работники сказали, что спасение юной россиянки — это чудо. За жизнь школьницы боролась команда врачей разных профилей, в том числе травматологи и рентгенологи. Хирург Государственной клинической больницы имени Тверье Сергей Булатов обратил внимание, что они действовали слаженно.

Девочке диагностировали ушиб мозга, переломы руки и ноги — на них оперативно наложили шины. К настоящему моменту школьницу уже перевели в детскую больницу. Медицинские работники спрогнозировали, что ее реабилитация пройлёт без осложнений.

Ранее сообщалось, что российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в Париже в дорожно-транспортном происшествии. 34-летнюю россиянку насмерть сбил автомобиль.

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#девочка
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Появились кадры задержания убийцы генерал-лейтенанта Кириллова
19 декабря 2024, 11:29

Фото: iStock/Thomasaf

В сети появились кадры задержания исполнителя взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Видео публикует Telegram-канал «112».
Напомним, взрыв на Рязанском проспекте в Москве прогремел во вторник, 17 декабря, примерно в 6:00 утра. Согласно предварительным данным, бомба, заложенная в самокат, оставленный у подъезда, сработала в момент, когда офицеры выходили на улицу. Оба погибли на месте. Выжил только водитель Кириллова, который в этот момент находился за рулем автомобиля.

По горячим следам по подозрению в совершении теракта задержали гражданина Узбекистана. Он рассказал, что работал по заданию украинских спецслужб. За убийство Кириллова ему обещали заплатить 100 тысяч долларов.

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#сбу
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Российская модель и телеведущая Савицкая погибла в ДТП в Париже
19 декабря 2024, 10:19

Фото: istockphoto/Motortion

Известная российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в Париже в дорожно-транспортном происшествии. 34-летнюю россиянку насмерть сбил автомобиль.
Водитель пытался уйти от столкновения, сообщает издание StarHit. Он резко свернул и наехал на пешехода, которым оказалась Светлана. Она скончалась на месте. Французские правоохранители в настоящее время ведут расследование с целью установления всех обстоятельств и подробностей происшествия. Кто был за рулём автомобиля, сбившего россиянку, не сообщается.

Прощание с Савицкой состоится 23 декабря в 11:00 на Троекуровском кладбище в Москве.

Модель в последние годы строила карьеру за границей. Она снималась для модных журналов L’Officiel, Bazaar, Glamour. Кроме того, Светлана Савицкая вела программы на телеканалах RU TV и «Пятница!». В социальных сетях у неё более 183 тысяч подписчиков. Кроме того, Савицкая записывала песни под псевдонимом SAVA.

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В Подмосковье уволенный работник украл со стройки сварочные аппараты и насосы
19 декабря 2024, 09:22

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Восемнадцатилетнего приезжего из одной из стран ближнего зарубежья задержали подмосковные полицейские по подозрению в краже инструментов и оборудования, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник проник на территорию строящегося дома в деревне Коробово Ленинского городского округа, вскрыл дверь склада и забрал оттуда три насоса, два сварочных аппарата и компрессор», — говорится в сообщении.
В ходе расследования подозреваемый в краже был задержан. Установлено, что ранее он работал на этой стройке и знал, где хранятся дорогие инструменты.

Молодой человек рассказал, что украденное оборудование он продал, а деньги потратил на личные нужды.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.

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Скончался второй пострадавший в столкновении поездов в Мурманской области
19 декабря 2024, 09:00

Фото: istockphoto/designbydx

Число жертв столкновения поездов на станции Княжая в Мурманской области выросло до двух человек. Ещё один пострадавший скончался от полученных травм в больнице.
Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис. Ранее сообщалось о смерти женщины, которая скончалась в машине скорой помощи при транспортировке в медицинское учреждение. Ночью губернатор сообщил о смерти ещё одного пассажира в больнице.

Накануне, 18 декабря, произошло боковое столкновение двухэтажного поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург с товарным составом. Инцидент случился во время прибытия пассажирского экспресса на станцию Княжая. В результате с рельсов сошли три пассажирских и четыре грузовых вагона. В составе находилось 326 пассажиров. По данным РЖД, всего пострадал 31 человек, среди которых пятеро детей.

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На Камчатке пропал самолет Ан-2 с людьми на борту
Росавиация: на борту пропавшего на Камчатке Ан-2 могли находится три человека
19 декабря 2024, 08:08

Фото: iStock/Faina Gurevich

На Камчатке продолжаются поиски пропавшего самолета Ан-2, на борту которого, по предварительным данным, находятся три человека, включая двух пилотов и сопровождающего груз. Об этом информирует представитель Росавиации, пишет РИА Новости.
Воздушное судно с регистрационным номером RA-33555 выполняло рейс по маршруту Мильково – Оссора, когда сработал аварийный радиомаяк.

В связи с инцидентом в поисковую операцию были вовлечены два вертолета Ми-8Т Камчатского авиационного предприятия. Спасатели вылетели из аэропортов Петропавловск-Камчатский (Елизово) и Тиличики. Поисково-спасательная операция организована ФКУ «Камчатская региональная поисково-спасательная база».

На данный момент информация о местоположении самолета и состоянии его пассажиров уточняется. Власти продолжают мониторинг ситуации и предпринимают все необходимые меры для успешного завершения поисков.

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