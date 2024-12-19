В Калининградской области полиция задержала мужчин, выращивающих коноплю

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В городе Гвардейске, расположенном под Калининградом, полицейские задержали двоих местных жителей, которые выращивали коноплю в подземном бункере.
Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД России, бункер был обустроен под теплицей на придомовой территории одного из подозреваемых. Во время осмотра помещения изъяли 45 кустов конопли общим весом около 24 килограммов. Кроме того, полиция обнаружила приготовленную к продаже марихуану массой более 1,5 кг.
Также обыски прошли по адресам проживания задержанных. В результате оперативники изъяли около 100 граммов марихуаны.
Возбуждено два уголовных дела: о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических веществ и о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические или психотропные вещества.
Один из задержанных арестован, второй находится под домашним арестом.
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Также обыски прошли по адресам проживания задержанных. В результате оперативники изъяли около 100 граммов марихуаны.
Возбуждено два уголовных дела: о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических веществ и о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические или психотропные вещества.
Один из задержанных арестован, второй находится под домашним арестом.
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Анастасия Ларина