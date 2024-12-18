Бойцу Емельяненко вынесли приговор после уличного конфликта

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Полтора года колонии после уличного конфликта получил боец Иван Емельяненко, передает РИА Новости, ссылаясь на адвоката звезды спорта Сергея Карпеева.
«Все данные, характеризующие личность подсудимого, исключительно положительные. В связи с этим считаем приговор чрезмерно суровым и будем обжаловать», — прокомментировал защитник.Карпеев добавил, что фигурант уголовного дела полностью признал вину и раскаялся еще на стадии предварительного расследования. Если приговор не обжалуют, Емельяненко будет отбывать наказание на общем режиме.
Дело рассматривалось по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Иван Емельяненко является младшим братом Фёдора и Александра. Его дебют на спортивной арене состоялся в мае прошлого года.
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