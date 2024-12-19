Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Подмосковье уволенный работник украл со стройки сварочные аппараты и насосы

В Подмосковье уволенный работник украл со стройки сварочные аппараты и насосы

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Оригинал
Восемнадцатилетнего приезжего из одной из стран ближнего зарубежья задержали подмосковные полицейские по подозрению в краже инструментов и оборудования, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник проник на территорию строящегося дома в деревне Коробово Ленинского городского округа, вскрыл дверь склада и забрал оттуда три насоса, два сварочных аппарата и компрессор», — говорится в сообщении.
В ходе расследования подозреваемый в краже был задержан. Установлено, что ранее он работал на этой стройке и знал, где хранятся дорогие инструменты.



Молодой человек рассказал, что украденное оборудование он продал, а деньги потратил на личные нужды.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.

Читайте также:

На Камчатке пропал самолет Ан-2 с людьми на борту

Силовики выясняют, как в РФ попал исполнитель теракта, унесшего жизнь Кириллова

Мошенники рассылают приглашения на новогодние концерты
#ленинский городской округ
#кража
#стройки
#криминал
#полиция
#мвд московской области
Скончался второй пострадавший в столкновении поездов в Мурманской области
19 декабря 2024, 09:00

Фото: istockphoto/designbydx

Число жертв столкновения поездов на станции Княжая в Мурманской области выросло до двух человек. Ещё один пострадавший скончался от полученных травм в больнице.
Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис. Ранее сообщалось о смерти женщины, которая скончалась в машине скорой помощи при транспортировке в медицинское учреждение. Ночью губернатор сообщил о смерти ещё одного пассажира в больнице.

Накануне, 18 декабря, произошло боковое столкновение двухэтажного поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург с товарным составом. Инцидент случился во время прибытия пассажирского экспресса на станцию Княжая. В результате с рельсов сошли три пассажирских и четыре грузовых вагона. В составе находилось 326 пассажиров. По данным РЖД, всего пострадал 31 человек, среди которых пятеро детей.

Читайте также:

В результате столкновения поездов в Мурманской области с рельсов сошли 19 вагонов

Известно число пострадавших в крушении поездов под Мурманском

Появились кадры с места крушения двух поездов в Мурманской области
#ржд
#губернатор
#столкновение
#поезда
#женщины
#человек
#инцидент
#петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Камчатке пропал самолет Ан-2 с людьми на борту
Росавиация: на борту пропавшего на Камчатке Ан-2 могли находится три человека
19 декабря 2024, 08:08

Фото: iStock/Faina Gurevich

На Камчатке продолжаются поиски пропавшего самолета Ан-2, на борту которого, по предварительным данным, находятся три человека, включая двух пилотов и сопровождающего груз. Об этом информирует представитель Росавиации, пишет РИА Новости.
Воздушное судно с регистрационным номером RA-33555 выполняло рейс по маршруту Мильково – Оссора, когда сработал аварийный радиомаяк.

В связи с инцидентом в поисковую операцию были вовлечены два вертолета Ми-8Т Камчатского авиационного предприятия. Спасатели вылетели из аэропортов Петропавловск-Камчатский (Елизово) и Тиличики. Поисково-спасательная операция организована ФКУ «Камчатская региональная поисково-спасательная база».

На данный момент информация о местоположении самолета и состоянии его пассажиров уточняется. Власти продолжают мониторинг ситуации и предпринимают все необходимые меры для успешного завершения поисков.

Читайте также:

Силовики выясняют, как в РФ попал исполнитель теракта, унесшего жизнь Кириллова

В результате столкновения поездов в Мурманской области с рельсов сошли 19 вагонов

Названа причина убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ Кириллова
#предприятия
#база
#мониторинг
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Силовики выясняют, как в РФ попал исполнитель теракта, унесшего жизнь Кириллова
19 декабря 2024, 07:21

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Правоохранительные органы проверяют законность пребывания в России предполагаемого исполнителя теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. Об этом информирует РИА Новости.
«Проверяется информация, легально ли он находился на территории России», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, что начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов трагически погибли в результате взрыва, произошедшего во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Этот инцидент случился во вторник, 17 декабря, примерно в 6:00 утра. Согласно предварительным данным, бомба, заложенная в самокат, оставленный у подъезда, сработала в момент, когда офицеры выходили на улицу. В связи с этим делом было возбуждено уголовное производство по статьям «Убийство», «Теракт» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».

Через сутки после трагедии появилась информация о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по указанию украинских спецслужб. Он рассказал, что за преступление ему обещали 100 000 долларов и возможность выезда в одну из стран Евросоюза.

Читайте также:

Названа причина убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ Кириллова

FT связала убийство Кириллова с огромной властью СБУ на Украине

«Мы ликвидируем главарей киевского режима»: РФ жестко ответит за убийство генерала Кириллова
#преступление
#убийство
#производство
#теракт
#самокат
#инцидент
#бомба
#дома
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине силовики проводят обыски у моделей OnlyFans
19 декабря 2024, 06:37

Фото: iStock/Oleg Elkov

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины начали проводить обыски у моделей OnlyFans. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Как поясняют в издании, разрешение на обыск Бюро получило после решения суда. Силовики будут запрашивать у моделей имя, фамилию, отчество, дату рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и другую информацию о платном контенте. Причиной для проведения обысков стало заведение уголовного дела по статье: «уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах».

В издании nv.ua рассказывают, что следователи пришли с обыском к модели из Одессы. О ней им удалось узнать благодаря мастеру маникюра, чьей клиенткой является девушка. В результате обыска у подозреваемой изъяли смартфон iPhone 15 PRO.

Читайте также:

Мошенники рассылают приглашения на новогодние концерты

Австралийская учительница совратила собственного ученика

Мошенники из Украины убедили россиян поджечь три автомобиля спецслужб
#следователи
#обыски
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мошенники рассылают приглашения на новогодние концерты
Депутат Кошелев: в новой схеме мошенники рассылают приглашения на новогодние концерты
19 декабря 2024, 03:23

Фото: iStock/ArisSu

В преддверии Новым года мошенники начали рассылать приглашения с розыгрышем бесплатных билетов на праздничные концерты. Этим поделился депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев с РИА Новости.
«Мошенники активизировались перед праздниками и придумали новогоднюю схему обмана. В Крыму россиянам массово рассылают сообщения с приглашениями к участию в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние концерты», — предупредил чиновник.

Как пояснил Кошелев, фиктивный розыгрыш билетов проводится в том числе и на Кремлевскую елку. Мошенники предлагают гражданам перейти по ссылке для составления заявки. Далее идет переброс на фишинговый сайт, где надо ввести персональные и платежные данные для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша. Подобная схема обмана появилась и в Самаре. Там жителям предлагают получить новогодние подарки.

Махинация уже привела к тому, что заведующая детским садом лишилась 70 тысяч рублей. Обманутая хотела приобрести подарки воспитанникам, после чего связалась с продавцом и перевела по его указанию предоплату. В итоге подарков заведующая не получила, а продавец перестал выходить на связь.

Читайте также:

Австралийская учительница совратила собственного ученика

Мошенники из Украины убедили россиян поджечь три автомобиля спецслужб

Огромный игрушечный перец чили задержал поезд в лондонском метро
#мошенники
#подарки
#розыгрыш
#новый год
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Австралийская учительница совратила собственного ученика
NBN News: учительница из Австралии совратила ученика и назвала себя невиновной
19 декабря 2024, 02:43

Фото: iStock/Drazen Zigic

Учительница из штата Новый Южный Уэльс в Австралии совратила своего ученика и назвала себя невиновной. Об этом пишет NBN News.
По данным следствия, 29-летняя Зои Ходжес минимум пять раз вступила в половой контакт с 17-летним учеником. Интимные отношения продолжались с июня по август 2023 года.

Ходжес арестовали в декабре того же года. На заседании 17 декабря этого года она заявила о своей невиновности. Следующее заседание назначено на февраль 2025 года.

Читайте также:

«Прошу не убивать и не насиловать меня»: как 16-летняя девочка предсказала свою трагическую смерть

Порола крапивой и зашивала нитками раны: жительница Дивеева 10 лет жестоко истязала детей, её сдала в полицию дочь

Учительница переспала с учеником и откупилась от полиции
#отношения
#педофилия
#насилие
#учитель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области два массовых ДТП с 12 машинами
19 декабря 2024, 02:14

Фото: ГУМВД Московской области

В Московской области произошло два массовых ДТП с участием 12 машин. Об этом сообщает «Подмосковская полиция»
Первая авария случилась на 22 километре трассы М9 «Балтия» в 18:35. ДТП произошло в результате столкновения пяти попутных машин. Один человек госпитализирован в больницу с телесными повреждениями.

Вторая авария зафиксирована на 27 километре этой же трассы около 20:40. В результате столкновения семи автомобилей пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте также:

Мошенники из Украины убедили россиян поджечь три автомобиля спецслужб

В результате столкновения поездов в Мурманской области с рельсов сошли 19 вагонов

Названа причина убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ Кириллова
#дтп
#авария
#трассы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мошенники из Украины убедили россиян поджечь три автомобиля спецслужб
19 декабря 2024, 01:55

Фото: iStock/Alesmunt

Телефонные мошенники из Украины сменили тактику и заставили россиян поджечь три автомобиля спецслужб. Об этом пишет Lenta.ru.
«Злоумышленники сменили тактику, побуждая жечь машины спецслужб, хотя ранее их приоритетными целями считались административные здания», — пишут в издании.
Известно о случае поджога служебного автомобиля у Нагатинского районного суда в Москве. Как оказалось, девушка бросила в машину бутылку с горючей смесью по приказу украинских мошенников, после чего попыталась сбежать.

Подобные ситуации произошли в Бутово и Туле. В первом случае мужчина бросил коктейль Молотова в полицейскую машину, при этом параллельно ввел диалог с мошенниками. Уже в Туле был подожжен полицейский микроавтобус, припаркованный у отдела МВД.

По информации telegram-канала Mash, жертвам внушали, что проводится операция по поимке преступников. Если раньше обманутых граждан убеждали поджигать административные здания, то теперь мошенники сменили тактику и переключились на машины спецслужб.

Читайте также:

Названа причина убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ Кириллова

Известны подробности поджога военкомата в Петербурге

В Алтайском крае загорелась конюшня с животными внутри
#мошенники
#поджог
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Седокова оплатит похороны покончившего с собой Яниса Тиммы
19 декабря 2024, 00:32

Анна Седокова и Яннис Тимма (Фото ВК/Анна Седокова)

Певица Анна Седокова взяла на себя расходы, связанные с транспортировкой тела и организацией похорон Яниса Тиммы. Об этом сообщает kp.ru.
Как пишут в издании, на связь с журналистами вышла директор певицы Анна Чернявская. Она заявила, что Седокова оплатит все финансовые расходы, связанные с транспортировкой на родину и дальнейшей организацией похорон Яниса Тиммы. Также финансовые расходы на себя взяли представители последней команды Янниса Alikson Team.

Тело баскетболиста Янниса Тиммы было найдено в ночь с 16 на 17 ноября. Он покончил с собой после тяжелого развода с певицей Анной Седоковой. Спортсмен часто намекал о своих намерениях совершить суицид.

Читайте также:

«Я жила в аду последние годы»: Седакова прокомментировала суицид бывшего мужа

Бывшего мужа Седоковой Яниса Тимму нашли мертвым в Москве: последние дни, что известно о суициде

Седоковой с молодым мужем и почему он обвинил ее в жадности
#расходы
#суицид
#баскетбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате