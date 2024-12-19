В Подмосковье уволенный работник украл со стройки сварочные аппараты и насосы

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Восемнадцатилетнего приезжего из одной из стран ближнего зарубежья задержали подмосковные полицейские по подозрению в краже инструментов и оборудования, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник проник на территорию строящегося дома в деревне Коробово Ленинского городского округа, вскрыл дверь склада и забрал оттуда три насоса, два сварочных аппарата и компрессор», — говорится в сообщении.В ходе расследования подозреваемый в краже был задержан. Установлено, что ранее он работал на этой стройке и знал, где хранятся дорогие инструменты.
Молодой человек рассказал, что украденное оборудование он продал, а деньги потратил на личные нужды.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.
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